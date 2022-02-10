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Читатели Newsweek: Россия смогла обвести американскую разведку вокруг пальца

Политика
Читатели Newsweek: Россия смогла обвести американскую разведку вокруг пальца
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 февраля. Спецслужбы Соединенных Штатов продолжают выдвигать бездоказательные обвинения в адрес России. Однако американская разведка попала в свою же ловушку, сообщили читатели издания Newsweek.

Авторы материала отметили, что в настоящий момент вокруг спецслужб США разворачивается скандал. Они продолжают бездоказательно заявлять о якобы причастности России к эскалации обстановки на Украине. По мнению аналитиков издания, данные американской разведки являются ложными. Читатели Newsweek выразили уверенность, что Вашингтон ведет «грязную игру», передает «ИноСМИ».

«Настоящая цель обвинений России в планировании операций под "фальшивым флагом" состоит, по сути, в том, чтобы настроить общественность так, чтобы было легче свалить вину на Россию за "фальшивый флаг", используемый самими США», — сообщил пользователь под ником sense.

При этом Россия имеет десятикратное преимущество над НАТО в вопросе ядерного арсенала. По мнению обозревателя американского издания 19FortyFive, он представляет «настоящую головоломку» для западных военных аналитиков.

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