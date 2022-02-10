Стрелок напал на рейсовый автобус в Иерусалиме

Иерусалим, 10 февраля. Вооруженный злоумышленник обстрелял рейсовый автобус в Иерусалиме, сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

После нападения подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. В полиции считают, что речь идет о криминальном происшествии. В результате стрельбы никто не пострадал. Операцией правоохранителей руководил командующий столичным округом ведомства Дорон Турджеман.

«После проведения первоначальных следственных действий на данном этапе выясняется, что речь не шла о боевой стрельбе из огнестрельного оружия, есть подозрение, что инцидент имеет криминальную подоплеку», — уточнили в пресс-центре израильской полиции.

Сейчас продолжаются поиски подозреваемого. Согласно информации местных СМИ, нападению подвергся автобус 59-го маршрута, в результате стрельбы у него выбило стекла.

Дорожный конфликт со стрельбой ранее произошел в Пушкинском районе Петербурга. В результате происшествия ранения и травмы получили три человека.