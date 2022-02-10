Захарова выступила в поддержку Валиевой на фоне информации о допинг-тесте

Москва, 10 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, согласно неподтвержденным сведениям, получила положительный результат допинг-теста на Олимпиаде в Пекине. Спортсменку поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в своей программе Валиева сделала настоящее чудо. По словам Захаровой, фантастическое выступление фигуристки является результатом невероятной работы тренера и тех усилий, что команда вкладывала в подготовку к соревнованиям. Комментируя историю с допинг-тестом Валиевой, представитель МИД РФ вспомнила ситуацию, которая происходила с российскими спортсменами во время летних Игр 2021 года, передает РЕН ТВ.

«Мы были все вместе в ходе такого же агрессивного зла на наших художественных гимнасток во время летних Олимпийских игр. Точно также мы будем с каждым спортсменом и с ней непосредственно в этот момент», — добавила Захарова.

Ранее скандал из-за результатов допинг-теста Валиевой прокомментировал спортивный журналист и блогер Василий Уткин. По его словам, произошедшее является очень тяжелым ударом и худшим из того, что могло произойти на Олимпийских играх.