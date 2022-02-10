Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 01:31
01:27
Общество
Вирусолог Зверев: восемь прививок от коронавируса сгубили иммунитет Жириновского
01:26
Спорт
Фигуристка Погорилая объяснила скандал вокруг спортсменки Валиевой политическими играми
01:25
Политика
Число сотрудников консульства России в Нью-Йорке впервые сократилось до пяти человек
01:18
Общество
Роспотребнадзор изменит санитарные нормы для пациентов психоневрологических интернатов
01:09
Армия
Фрегат «Адмирал Головко» может пополнить ряды ВМФ России до конца 2022 года
01:06
Политика
Захарова описала обстановку в мире фразой из фильма «Москва слезам не верит»
01:04
Общество
Директор «Турпомощи» Осауленко оценил вероятность увеличения цен на туры по России
01:02
Общество
Мелита Вуйнович: процесс регистрации «Спутника V» в ВОЗ продвигается вперед
00:51
Армия
Украина начинает десятидневные военные учения с использованием Bayraktar, Javelin и NLAW
00:51
Общество
Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Все новости

Чемпионка Европы Косторная отреагировала на допинг-скандал фигуристки Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 00:27
Спорт
Чемпионка Европы Косторная отреагировала на допинг-скандал фигуристки Валиевой
wikipedia.org  /  Luu

Москва, 10 февраля. Российская фигуриста Камила Валиева, по неподтвержденной информации, получила положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине. Ситуацию прокомментировала чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная.

Фигуристка призналась, что за событиями не следит. Причиной этому является нежелание расстраиваться и переживать. Об этом передает РИА Новости.

«Со мной никто не связывался, мне никто ничего не рассказывает. Я отдалена от этой темы. Скажу больше: я не смотрю Олимпиаду. Посмотрела только Марка Кондратюка и все. Я не слежу за всем, чтобы не расстраивать себя», — объяснилась Косторная.

В связи со скандалом ранее также было перенесено вручение золотых медалей сборной России по фигурному катанию. Спортивный врач Никита Карлицкий указал на несостыковку, связанную с результатами допинг-пробы.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Чемпионка Европы Косторная отреагировала на допинг-скандал фигуристки Валиевой
реакция Камила Валиева Алена Косторная допинг-проба
Комментировать