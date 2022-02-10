Чемпионка Европы Косторная отреагировала на допинг-скандал фигуристки Валиевой

Москва, 10 февраля. Российская фигуриста Камила Валиева, по неподтвержденной информации, получила положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине. Ситуацию прокомментировала чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная.

Фигуристка призналась, что за событиями не следит. Причиной этому является нежелание расстраиваться и переживать. Об этом передает РИА Новости.

«Со мной никто не связывался, мне никто ничего не рассказывает. Я отдалена от этой темы. Скажу больше: я не смотрю Олимпиаду. Посмотрела только Марка Кондратюка и все. Я не слежу за всем, чтобы не расстраивать себя», — объяснилась Косторная.

В связи со скандалом ранее также было перенесено вручение золотых медалей сборной России по фигурному катанию. Спортивный врач Никита Карлицкий указал на несостыковку, связанную с результатами допинг-пробы.