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Пенсионеры старше 55 и 60 лет могут рассчитывать на выплату от соцзащиты

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 23:56
Общество
Пенсионеры старше 55 и 60 лет могут рассчитывать на выплату от соцзащиты
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 февраля. Оформить денежную выплату пенсионеры могут в отделениях социальной защиты населения. Она распространяется на женщин старше 55 лет и мужчин, возраст которых достиг 60 лет.

Средства можно получить во всех российских регионах вне зависимости от наличия статуса льготника. Важным условием в этом случае является лишь возраст пенсионера, передает издание PRIMPRESS.

Меры материальной поддержки действуют на уровне прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Так, в ряде регионов граждане могут получить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 180 рублей. Для этого достаточно обратиться в региональное отделение соцзащиты.

Россияне указанного возраста могут рассчитывать на компенсацию половины суммы, которая потрачена на покупку рецептурных лекарств. Существует также единоразовая выплата в 15 тысяч рублей, которую можно потратить на ремонт в квартиры. Однако еще одним условием для ее получения является доход пенсионера, который должен быть ниже полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Некоторых пенсионеров в марте ждет индексация выплат на 8,6 процента. Речь идет о пожилых россиянах, получающих выплаты по линии министерства обороны и правоохранительных органов.

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пенсия выплата соцзащита
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