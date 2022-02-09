Олимпийская чемпионка Боброва пожелала Валиевой терпения и сил на фоне допинг-скандала

Москва, 9 февраля. Российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в нарушении антидопинговых правил на Играх в Пекине. Поддержать спортсменку решила олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

Слова поддержки Боброва написала в Instagram. Спортсменка указала, что жить в неведении страшнее всего. Она задалась вопросом, почему подобные скандалы происходят на фоне побед российских атлетов.

«Вопросов в этой истории много... Но мы можем делать оценку всей ситуации только тогда, когда получим точные достоверные данные! На своем примере могу сказать, насколько это тяжело, когда знаешь, что ты ни в чем не виноват, а у тебя уже "отнимают медаль", объявляют дисквалификацию на два года, а потом выясняется, что ты действительно ни в чем не виноват!» — высказалась фигуристка.

В конце поста Боброва выразила уверенность в российских спортсменах. Она пожелала Камиле Валиевой сил и терпения, не обращать на кого-либо внимание и сконцентрироваться на своей работе.

Скандал вокруг Камилы Валиевой не обошла вниманием заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, российскую фигуристку пытаются заставить нервничать на фоне случившегося.