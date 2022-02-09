Журналист Уткин назвал сообщения вокруг допинг-теста фигуристки Валиевой тяжелым ударом

Москва, 9 февраля. Разразившийся скандал из-за информации о якобы положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой является очень тяжелым ударом. Об этом сообщил известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин.

Ранее стало известно, что церемония вручения золотых медалей российской сборной по фигурному катанию за победу в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине была перенесена. Поводом для этого стали результаты допинг-теста 15-летней Валиевой. По словам Уткина, ситуация с российской фигуристкой является наиболее тяжелой из тех, что могли произойти на Играх. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если бы стояла задача просто в рамках какого-то брейнсторма заранее придумать из головы самую тяжелую гипотетическую новость с Олимпиады, это была бы история про допинг у маленькой Валиевой. Это очень тяжелый удар. Сразу и по башке, и под дых», — заявил блогер.

Ранее спортивный кардиолог Никита Карлицкий отметил несостыковку в ситуации вокруг Валиевой. По его словам, тесты, которые были сделаны в декабре, решили проверить и обнародовать лишь сейчас.