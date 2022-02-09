Белый дом негативно воспринял российско-белорусские учения из-за Украины

Вашингтон, 9 февраля. Совместные военные учения России и Белоруссии являются обострением ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что вопрос совместных российско-белорусских учений беспокоит американское руководство. Вместе с этим она подчеркнула, что это не говорит о военной агрессии РФ.

«Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию», — сообщила Псаки.

Ранее Псаки заявила, что Белый дом выступил против пакета ограничений против трубопровода «Северный поток — 2». Власти США считают антироссийские санкции неэффективными, добавила она.