Врачи госпитализировали пятерых жителей Тюмени после инцидента в гараже

Тюмень, 9 февраля. Пятеро мужчин госпитализированы после разгерметизации газового оборудования в одном из гаражей Тюмени. Здоровье большинства пострадавших находится вне опасности, сообщил источник ФАН.

Сотрудники спасательных служб оперативно ликвидировали возгорание, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего. В региональной системе здравоохранения уточнили, что мужчины получили травмы, однако у большинства угрозы здоровью нет. Более подробная информация по их состоянию будет известна позднее.

ЧП случилось в частном гараже размером шесть на десять метров. Из-за разгерметизации конструкция здания воспламенилась и частично обрушилась.