Врач Карлицкий указал на несостыковку вокруг слухов о допинг-тесте фигуристки Валиевой

Пекин, 9 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, по неподтвержденной информации, получила положительные результаты допинг-проб на Олимпиаде в Пекине. Спортивный кардиолог Никита Карлицкий разобрал подробности ситуации.

В крови фигуристки якобы нашли лекарство от сердца — триметазидин. Как отметил специалист, он действительно является запрещенным препаратом, однако интересен другой факт. По словам Карлицкого, удивительным является то, что тесты, сделанные в декабре, решили проверить и обнародовать лишь сейчас, передает «Чемпионат».

«Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое», — объяснил он.

Из-за слухов о положительном допинг-тесте ранее отложили вручение золота российским фигуристам. На данный момент какая-либо информация официальными лицами не подтверждена.

По мнению многих экспертов, разгоревшийся скандал связан с политикой. Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что это также «результат антироссийской работы».