Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 00:00
23:58
Происшествия
Нырнувшие в Неву люди оказались профессиональными пловцами
23:56
Общество
Пенсионеры старше 55 и 60 лет могут рассчитывать на выплату от соцзащиты
23:49
Происшествия
МЧС выслало спасателей на поиски нырнувших с моста в реку петербуржцев
23:39
Спорт
Олимпийская чемпионка Боброва пожелала Валиевой терпения и сил на фоне допинг-скандала
23:37
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в результате массовой драки на юго-востоке Москвы
23:34
Спорт
Журналист Уткин назвал сообщения вокруг допинг-теста фигуристки Валиевой тяжелым ударом
23:04
Политика
Белый дом негативно воспринял российско-белорусские учения из-за Украины
23:00
Общество
Star Парад. Екатерина Дьяченко: «Наши олимпийцы должны справиться с любой задачей»
22:57
Общество
Контейнер с мусором перекрыл автомобилям выезд из двора в Петербурге
22:33
Происшествия
Врачи госпитализировали пятерых жителей Тюмени после инцидента в гараже
Все новости

Врач Карлицкий указал на несостыковку вокруг слухов о допинг-тесте фигуристки Валиевой

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 22:29
Олимпийские игры 2022
Врач Карлицкий указал на несостыковку вокруг слухов о допинг-тесте фигуристки Валиевой
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 9 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, по неподтвержденной информации, получила положительные результаты допинг-проб на Олимпиаде в Пекине. Спортивный кардиолог Никита Карлицкий разобрал подробности ситуации.

В крови фигуристки якобы нашли лекарство от сердца — триметазидин. Как отметил специалист, он действительно является запрещенным препаратом, однако интересен другой факт. По словам Карлицкого, удивительным является то, что тесты, сделанные в декабре, решили проверить и обнародовать лишь сейчас, передает «Чемпионат».

«Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое», — объяснил он.

Из-за слухов о положительном допинг-тесте ранее отложили вручение золота российским фигуристам. На данный момент какая-либо информация официальными лицами не подтверждена.

По мнению многих экспертов, разгоревшийся скандал связан с политикой. Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что это также «результат антироссийской работы».

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Врач Карлицкий указал на несостыковку вокруг слухов о допинг-тесте фигуристки Валиевой
олимпиада допинг-тест Камила Валиева
Комментировать