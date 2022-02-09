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Происшествия
Врачи госпитализировали пятерых жителей Тюмени после инцидента в гараже
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Появились подробности происшествия с пострадавшими в Тюмени

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 22:27
Происшествия
Появились подробности происшествия с пострадавшими в Тюмени
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Тюмень, 9 февраля. Сообщение о происшествии в частном гараже на улице Малышева поступило в 21:04. По предварительной информации, причиной ЧП стала разгерметизация газового оборудования.

Инцидент произошел в частном гараже размером шесть на десять метров. В результате разгерметизации газового баллона конструкция постройки загорелась и частично обрушилась. На месте случившегося работали подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда.

«Предварительно, разгерметизация газового оборудования при его демонтаже на автомобиле. С последующим горением и частичным обрушением конструкций гаража», — говорится в сообщении источника в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате происшествия в частном гараже. Всех раненых жителей Тюмени после взрыва доставили в больницу. Остальные подробности инцидента выясняются.

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