Появились подробности происшествия с пострадавшими в Тюмени

Тюмень, 9 февраля. Сообщение о происшествии в частном гараже на улице Малышева поступило в 21:04. По предварительной информации, причиной ЧП стала разгерметизация газового оборудования.

Инцидент произошел в частном гараже размером шесть на десять метров. В результате разгерметизации газового баллона конструкция постройки загорелась и частично обрушилась. На месте случившегося работали подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда.

«Предварительно, разгерметизация газового оборудования при его демонтаже на автомобиле. С последующим горением и частичным обрушением конструкций гаража», — говорится в сообщении источника в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате происшествия в частном гараже. Всех раненых жителей Тюмени после взрыва доставили в больницу. Остальные подробности инцидента выясняются.