Российский посол Ванин: Москва открыта к диалогу с Ригой по острым вопросам

Москва, 9 февраля. Власти Латвии проводят целенаправленную политику по сворачиванию связей с Россией. Однако Москва готова обсуждать с Ригой все острые вопросы.

Сейчас отношения двух стран находятся на низком уровне, обратил внимание российский посол в Латвии Михаил Ванин. Уже несколько лет заморожена работа совместной комиссии историков, а межпарламентское сотрудничество находится в подвешенном состоянии. Рига препятствует реализации многих российский инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах, добавил дипломат в интервью газете «Сегодня неделя».

Вместе с этим Россия не уворачивается от диалога с Латвией и готова к обсуждению самых острых вопросов. Отдельно посол обратил внимание на притеснение русскоговорящего населения в Латвии, которое имеет право свободно говорить и учиться на родном языке.

Посол Риги в Москве Марис Риекстиньш ранее заявил о восстановлении экономических отношений России и Латвии. Он отметил, что странам удалось вернуть товарооборот между государствами к показателям, которые были до пандемии коронавируса.