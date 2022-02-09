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Пять человек получили ранения из-за взрыва газового баллона в тюменском гараже

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 22:04
Происшествия
Пять человек получили ранения из-за взрыва газового баллона в тюменском гараже
pixabay.com

Тюмень, 9 февраля. Баллон с газом взорвался в местном гараже. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пять человек.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что после взрыва кровля гаража обрушилась на площади около 50 квадратных метров. По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу.

«Произошел взрыв газа в гаражном боксе на улице Малышева», — сказал собеседник СМИ.

Ранее сильный взрыв бытового газа произошел в жилом доме в поселке Большевик (Серпухов). В результате инцидента часть постройки обрушилась, а три человека, в том числе один ребенок, пострадали.

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