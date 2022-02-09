Доктор Мясников эмоционально отреагировал на новость о заболевании Жириновского

Москва, 9 февраля. СМИ распространили информацию, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился омикрон-штаммом. По данным источников, политика госпитализировали с поражением легких. Телеведущий и доктор Александр Мясников бурно отреагировал на эти известия.

Популярный телеврач в социальных сетях обратился к либерал-демократу с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мясников также признался, что он и народ любит Жириновского.

«Владимир Вольфович! Здоровья Вам! Вы нам нужны, мы вас любим! Однозначно! Выздоравливайте!!!!» — написал в Telegram-канале Мясников.

Недавно журналисты сообщили, что Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Подробностей о состоянии политика пока нет, однако его однопартийцы признались, что были сильно удивлены, когда узнали о госпитализации своего лидера. Как удалось выяснить ФАН, Жириновского положили в больницу 8 февраля. На тот момент температура депутата составляла 36,6.