Политолог Кассим: Франция окончательно потеряла влияние и авторитет в Мали

Бамако, 9 февраля. Правительство переходного периода в Мали окончательно избавилось от влияния Франции. Об этом в интервью Malijet Actualite заявил африканский политический эксперт Абубакар Кассим.

«Отношения между Бамако и Парижем начали постепенно разрушаться в августе 2020 года, когда к власти в республике пришел профессиональный военный, истинный патриот Ассими Гоита. За последние полгода бывшая метрополия реорганизовала свое присутствие в регионе, оставив всего три базы на севере страны. Через несколько дней после приостановки совместных военных операций с национальной армией Елисейский дворец сделал еще один шаг к завершению интервенции в Сахеле. Президент Эммануэль Макрон объявил о сокращении операции "Бархан", а спустя еще какое-то время случился настоящий раскол, когда глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан счел власти переходного периода "незаконными"», — приводит издание слова аналитика.

По словам Абубакара Кассима, напряженность между Бамако и Парижем в первую очередь связана с тем, что правительство африканской страны «затронуло экономические интересы Пятой республики», лишив возможности незаконно разрабатывать и вывозить природные ресурсы.

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«Это привело к ухудшению взаимоотношений между государствами и проведению воинственной риторики со стороны Макрона. Подобный подход позорит и дискредитирует Францию и ее народ в глазах мировой общественности. Бывшая метрополия отчаянно пытается сохранить влияние на Мали и делает это весьма некрасиво. Но у Парижа больше нет власти над правительством в Бамако. Мы выбрали хороших управленцев, заинтересованных в формировании сильного и независимого государства. И за это нация будет бороться до конца», — заявил собеседник Malijet Actualite.

Ранее премьер-министр Шогель Кокалла Маига обвинил Францию в стремлении разделить африканскую республику.