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Африканский аналитик Амайзо: выпуск национальной валюты обеспечит экономический суверенитет Мали

Весь мир
Африканский аналитик Амайзо: выпуск национальной валюты обеспечит экономический суверенитет Мали
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 9 февраля. Выпуск национальной валюты позволит властям Мали противостоять давлению со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом в интервью изданию Mali Actu сообщил тоголезский эксперт Экуэ Амайзо.

«Правительству переходного периода в Бамако предстоит серьезная работа по противодействию санкциям ЭКОВАС, организованным с подачи Франции. Такой период будет продолжаться как минимум шесть месяцев и последствия могут быть серьезными. По этой причине логичным видится отказ республики от франка КФА.

Для его замены следует выпустить национальную валюту. Она позволит снизить вред от ограничительных мер и станет логичным продолжением выстраивания курса страны на независимость и подлинный суверенитет», — заявил аналитик.

Тем не менее экономист добавил, что у Бамако достаточно внутренних резервов, чтобы выдерживать санкции на протяжении шести месяцев. Амайзо также объяснил причины, по которым новые деньги не будут обесцениваться.

Африканский аналитик Амайзо: выпуск национальной валюты обеспечит экономический суверенитет Мали
flickr.com / Mark Fischer

«Во-первых, Мали богата природными ресурсами, включая крупные месторождения лития. Во-вторых, у страны прекрасные отношения с Китаем, Алжиром и Россией, что позволит сделать валюту гибкой в отличие от франка КФА.

Бамако несомненно движется к политической, военной и денежной независимости. И пусть другие государства, подконтрольные Парижу, вдохновляются этим», — заключил эксперт.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей и известный российский социолог Максим Шугалей сообщил, что его подчиненные подготовили и направили властям Мали рекомендации по выводу страны из экономического кризиса. Среди предлагаемых мер также был отказ от западноафриканского франка КФА и переход на собственную валюту.

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