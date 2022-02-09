Ирина Роднина возмутила россиян мнением о скандале с допинг-тестом Валиевой

Москва, 9 февраля. Советская фигуристка и общественный деятель Ирина Роднина прокомментировала скандал с допинг-пробой спортсменки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Ее позиция по этой ситуации не встретила поддержки у россиян.

Роднина заявила, что будет очень обидно, если сведения об использовании допинга Валиевой окажутся правдой. Экс-спортсменка напомнила об уголовной ответственности за применение допинга в России.

«Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ», — подчеркнула бывшая фигуристка в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Global Look Press / Li Yibo/XinHua

По словам общественного деятеля, если участница ОИ-2022 от России действительно нарушила антидопинговые правила, то это «удар в спину стране и всем спортсменам». Однако мнение Родниной вызвало возмущение россиян. Читатели напомнили, что официальной информации по ситуации с допинг-тестом еще нет.

«За пустую болтовню статью не придумали?»; «Ирина Константиновна, дождитесь, пожалуйста, окончательного вердикта и не уподобляйтесь шлаку в сетях»; «Это вообще та Роднина, которая в 80-м плакала на подиуме?»; «Вот и все, что нужно знать о Родниной», — негодуют комментаторы.

Ранее российские СМИ раскрыли подробности о сомнительном допинг-тесте Валиевой. По данным журналистов, в пробе, сданной еще в декабре, обнаружили вещество, не влияющее на спортивные результаты — препарат, который применяется при проблемах с сердцем.