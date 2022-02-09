Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 22:30
22:27
Весь мир
В Канаде решили раздавать тяжелые наркотики бесплатно для борьбы с наркоманией
22:24
Происшествия
Появились подробности происшествия с пострадавшими в Тюмени
22:19
Политика
Российский посол Ванин: Москва открыта к диалогу с Ригой по острым вопросам
22:04
Происшествия
Пять человек получили ранения из-за взрыва газового баллона в тюменском гараже
21:49
Общество
Доктор Мясников эмоционально отреагировал на новость о заболевании Жириновского
21:32
Весь мир
Политолог Кассим: Франция окончательно потеряла влияние и авторитет в Мали
21:27
Весь мир
Африканский аналитик Амайзо: выпуск национальной валюты обеспечит экономический суверенитет Мали
21:24
Общество
«Наплыва не ожидаем»: почему в клиниках не будет очередей из желающих сдать анализ на антитела
21:23
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отрекся от родного сына, который хотел взять в жены Федосееву-Шукшину
21:16
Весь мир
Израильские поселенцы-радикалы попытались занять одну из арабских деревень в Негеве
Все новости

Ирина Роднина возмутила россиян мнением о скандале с допинг-тестом Валиевой

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 21:29
Олимпийские игры 2022
Ирина Роднина возмутила россиян мнением о скандале с допинг-тестом Валиевой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 февраля. Советская фигуристка и общественный деятель Ирина Роднина прокомментировала скандал с допинг-пробой спортсменки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Ее позиция по этой ситуации не встретила поддержки у россиян.

Роднина заявила, что будет очень обидно, если сведения об использовании допинга Валиевой окажутся правдой. Экс-спортсменка напомнила об уголовной ответственности за применение допинга в России.

«Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ», — подчеркнула бывшая фигуристка в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Ирина Роднина возмутила россиян мнением о скандале с допинг-тестом Валиевой
Global Look Press / Li Yibo/XinHua

По словам общественного деятеля, если участница ОИ-2022 от России действительно нарушила антидопинговые правила, то это «удар в спину стране и всем спортсменам». Однако мнение Родниной вызвало возмущение россиян. Читатели напомнили, что официальной информации по ситуации с допинг-тестом еще нет.

«За пустую болтовню статью не придумали?»;

«Ирина Константиновна, дождитесь, пожалуйста, окончательного вердикта и не уподобляйтесь шлаку в сетях»;

«Это вообще та Роднина, которая в 80-м плакала на подиуме?»;

«Вот и все, что нужно знать о Родниной», — негодуют комментаторы.

Ранее российские СМИ раскрыли подробности о сомнительном допинг-тесте Валиевой. По данным журналистов, в пробе, сданной еще в декабре, обнаружили вещество, не влияющее на спортивные результаты — препарат, который применяется при проблемах с сердцем.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Ирина Роднина возмутила россиян мнением о скандале с допинг-тестом Валиевой
олимпиада валиева роднина
Комментировать