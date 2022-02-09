Бари Алибасов отрекся от родного сына, который хотел взять в жены Федосееву-Шукшину

Знаменитый продюсер Бари Алибасов вновь оказался в центре скандала. В прямом эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале музыкант отрекся от родного сына Бари Алибасова — младшего, который ранее хотел взять в жены актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

Nation News / Марина Кузина

Громкая история взяла свое начало с момента, когда стало известно, что народная артистка РСФСР оказалась в доме престарелых. Сын знаменитого продюсера увидел в этом якобы угрозу со стороны дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольги. И чтобы «спасти» актрису от родственницы, предложил ей свои руку и сердце. Однако поведение сына в студии Первого канала Алибасов-старший не оценил и попросил наследника оставить его и актрису в покое.

Из личного архива Бари Алибасова /

«Он (Бари Алибасов-младший) больной! Отцепись от нас, оставь нас. Не лезь в мою жизнь. Я не рад видеть Бари-младшего. Сынок, я хотел бы, чтобы ты вышел из моей жизни навсегда и больше не появлялся», — в сердцах заявил продюсер в прямом эфире.

В свою очередь Лидия Федосеева-Шукшина и вовсе не хочет видеть сына своего бывшего супруга Алибасова-старшего. По ее словам, наследник продюсера группы «На-На» является «самым отвратительным человеком», каких она когда-либо встречала.

А вот у Бари Алибасова — младшего свой взгляд на ситуацию, он уверяет, что действует из благих побуждений.