МВФ и власти Туниса обсудят экономические реформы

Тунис, 9 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) начнет со следующей недели переговоры с руководством североафриканской республики по поводу правительственной программы экономических реформ. Об этом рассказал источник в Центральном банке страны агентству Reuters.

Чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что встречи по видеосвязи продлятся с 14 по 22 февраля. За этот период команда МВФ планирует пообщаться с министрами экономики и финансов, а также с управляющим Центробанка.

Тунис в настоящее время переживает экономический кризис. В попытках его разрешить руководство намерено прибегнуть к крайним мерам — попросить поддержки от МВФ. Чтобы получить помощь от фонда, придется пойти на непопулярные в народе «преобразования», которые включают сокращение расходов на социальные нужды.

К чему приводит такой путь, показал суданский опыт. Международная редакция ФАН ранее разбиралась, кому выгодно, чтобы Хартум находился в долговой яме, и как финансовые кредиты сделали его зависимым от Запада.

В начале февраля министр финансов Сихам аль-Бугдири Немсия заявила, что республика надеется заключить соглашение с МВФ в апреле. Правительство уже разработало программу экономических реформ на период с 2022 по 2026 год в соответствии с условиями международной организации.