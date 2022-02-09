Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 22:28
22:27
Весь мир
В Канаде решили раздавать тяжелые наркотики бесплатно для борьбы с наркоманией
22:24
Происшествия
Появились подробности происшествия с пострадавшими в Тюмени
22:19
Политика
Российский посол Ванин: Москва открыта к диалогу с Ригой по острым вопросам
22:04
Происшествия
Пять человек получили ранения из-за взрыва газового баллона в тюменском гараже
21:49
Общество
Доктор Мясников эмоционально отреагировал на новость о заболевании Жириновского
21:32
Весь мир
Политолог Кассим: Франция окончательно потеряла влияние и авторитет в Мали
21:27
Весь мир
Африканский аналитик Амайзо: выпуск национальной валюты обеспечит экономический суверенитет Мали
21:24
Общество
«Наплыва не ожидаем»: почему в клиниках не будет очередей из желающих сдать анализ на антитела
21:23
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отрекся от родного сына, который хотел взять в жены Федосееву-Шукшину
21:16
Весь мир
Израильские поселенцы-радикалы попытались занять одну из арабских деревень в Негеве
Все новости

МВФ и власти Туниса обсудят экономические реформы

Весь мир
МВФ и власти Туниса обсудят экономические реформы
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Тунис, 9 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) начнет со следующей недели переговоры с руководством североафриканской республики по поводу правительственной программы экономических реформ. Об этом рассказал источник в Центральном банке страны агентству Reuters.

Чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что встречи по видеосвязи продлятся с 14 по 22 февраля. За этот период команда МВФ планирует пообщаться с министрами экономики и финансов, а также с управляющим Центробанка.

Тунис в настоящее время переживает экономический кризис. В попытках его разрешить руководство намерено прибегнуть к крайним мерам — попросить поддержки от МВФ. Чтобы получить помощь от фонда, придется пойти на непопулярные в народе «преобразования», которые включают сокращение расходов на социальные нужды.

К чему приводит такой путь, показал суданский опыт. Международная редакция ФАН ранее разбиралась, кому выгодно, чтобы Хартум находился в долговой яме, и как финансовые кредиты сделали его зависимым от Запада.

В начале февраля министр финансов Сихам аль-Бугдири Немсия заявила, что республика надеется заключить соглашение с МВФ в апреле. Правительство уже разработало программу экономических реформ на период с 2022 по 2026 год в соответствии с условиями международной организации.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / МВФ и власти Туниса обсудят экономические реформы
тунис мвф
Комментировать