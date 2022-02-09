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Израильские поселенцы-радикалы попытались занять одну из арабских деревень в Негеве
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Израильские поселенцы-радикалы попытались занять одну из арабских деревень в Негеве

Весь мир
Израильские поселенцы-радикалы попытались занять одну из арабских деревень в Негеве
wikipedia.org  /  David Shankbone / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 9 февраля. Несколько десятков израильских поселенцев вторглись в палестинскую деревню Араб аль-Зиядне в южном регионе Негев и установили палатки, заявив о намерении создать там поселение.

Возглавлял активистов скандально известный лидер крайне правой партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир. Политик неоднократно вызывал своими действиями и заявлениями широкий общественный резонанс, например, призывал разрешить надзирателям в тюрьмах убивать палестинских заключенных, физически устранять обвиняемых в атаках на израильтян и депортировать их семьи, а в декабре прошлого года вновь попал в поле зрения СМИ, угрожая пистолетом арабам-охранникам, которые попросили его правильно припарковать машину на автостоянке.

В последнее время депутат активно содействует инициативе увеличения лесных насаждений в районе Аль-Нак региона Негев, что местные палестинцы считают одним из инструментов для их выселения с данной территории. В прошлом месяце они организовали протесты, вынудившие Тель-Авив приостановить проект.

Теперь же Бен-Гвир, выступающий за полное выселение арабов из Негева, вместе с подручными из радикально-националистической организации Hilltop Youth попытался создать в Араб аль-Зиядне форпост. Данная группа неоднократно практиковала подобное «строительство» на Западном берегу реки Иордан, действуя без разрешения властей Израиля.

По сообщениям очевидцев, глава «Оцма Йегудит» пришел на акцию с оружием, причем к нему присоединился и один из членов Кнессета от партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху. Во время перепалки с палестинцами Бен-Гвир заявил арабам, что всех их «отправят в Сирию».

«Это наш дом, и мы приветствуем всех, кто хочет жить в этом месте. Это земли израильского государства, а мы — землевладельцы», — сказал он затем своим сторонникам.

Радикалы заявили, что форпост создается на земле, принадлежащей Тель-Авиву, и нарекли новое «поселение» Маале Паула в честь жены первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона. Свои действия они назвали «сионистским ответом» на отсутствие контроля за бедуинами в Негеве, которых обвинили в незаконном использовании территории региона для проживания.

После того, как палестинцы вышли на улицы и устроили акцию протеста, силовые структуры окружили место инцидента и запретили нескольким местным жителям заходить в деревню, однако принудительно эвакуировали оттуда поселенцев-израильтян.

Порядка ста из трехсот тысяч арабов Негева проживают в 35 непризнанных населенных пунктах, где государство отказывается предоставлять базовые услуги и сотрудничать с местными властями. Здесь отсутствуют школы, дорожная инфраструктура и регулярное сообщение. При этом Тель-Авив активно стремится переселить бедуинов в районы компактного проживания, чтобы заполучить земли, используемые ими для сельского хозяйства, в том числе, жизненно важного для них кочевого животноводства.

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израиль палестина поселения
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