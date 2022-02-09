Власти Бельгии задумались о выводе национального контингента из Мали

Бамако, 9 февраля. Правительство Бельгии может отозвать национальный контингент спецназа, действующий на территории Мали в рамках европейской группы «Такуба». Об этом сообщает издание Mali Actu.

Как стало известно, поводом для сокращения присутствия европейцев могли послужить данные об участившихся нападениях радикальных исламистов на позиции иностранных военнослужащих и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

Однако журналисты допускают, что истинная причина кроется в успехах национальных сил обороны и безопасности (FAMa), которые наметились в конце 2021 — начале 2022 года. Огромную роль также могли сыграть появившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в Бамако группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера».

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«Министерство обороны Бельгии ранее согласовало отправку на Черный континент военнослужащих для оказания помощи европейской группе сил специального назначения "Такуба". В ее основные задачи входит противодействие боевикам, однако, после того как радикалы начали устраивать засады, в Брюсселе задумались о безопасности собственных людей», — заявили в Mali Actu.

Ранее стало известно, что армия африканского государства приняла крупное пополнение новобранцев. Местные политические аналитики уверены, что успехи бойцов FAMa связаны с развитием комплексного сотрудничества с Москвой. Однако смена политического вектора правительства на восточное направление вызывает раздражение у западных элит.