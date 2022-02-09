МИД РФ: антироссийские санкции Лондона вызовут новую напряженность в отношениях стран

Москва, 9 февраля. Британские власти хотят получить возможность вводить ограничения против любых компаний, которые связаны с Россией. Об этом заявили в МИД РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что антироссийские санкции Лондона только вызовут новую напряженность в отношениях двух стран. Кроме того, это может нанести урон крупному бизнесу в Великобритании. Ведь зарубежные компании находятся в контакте с операторами РФ.

«В случае реализации подобный шаг вызовет очередной виток напряженности в двусторонних отношениях. Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами», — поясняется в сообщении МИД.

Ранее стало известно о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Британии Лиз Трасс. Беседа состоится в Москве.