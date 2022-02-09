Молокозаводы Латвии оказались под ударом из-за новой экономической угрозы

Рига, 9 февраля. Предприятия Латвии, специализирующиеся на производстве молочной продукции, готовятся к массовым закрытиям. Молокозаводы так и не успели оправиться от российских контрсанкций, как их настиг другой, не менее болезненный удар.

Производители молочной продукции, как и многие предприятия стран Прибалтики и всего Евросоюза, столкнулись с последствиями энергетического кризиса. Высокая стоимость энергоресурсов вынуждает руководителей заводов идти на крайние меры, ведь оплатить счета за газ и электричество многим из них становится просто не под силу.

Чтобы окупить затраты молокозаводы должны существенно поднять цену на готовую продукцию, а вот закупать сырье им необходимо по гораздо более низким ценам, чем есть сейчас. Однако фермеры, разумеется, тоже вынуждены поднимать стоимость сырого молока, ведь иначе они не смогут дальше работать и содержать скот.

В то же время повышение цены на готовую продукцию молокозаводов может спровоцировать падение спроса среди конечных потребителей. Простые жители Латвии в этом году тоже получают платежки с крайне высокими суммами за коммунальные услуги, а потому многие вынуждены затянуть пояса и максимально сокращать дополнительные расходы.

пресс-служба администрации Краснодарского края /

В сложившейся ситуации производителей молочной продукции мог бы частично спасти выход на более масштабный рынок. Однако из-за европейских санкций предприятия Латвии лишились возможности продавать свою продукцию в Россию, как они делали это до 2014 года, причем вполне успешно.

Смягчить, а возможно, даже исправить положение дел могли бы грамотные действия властей Латвии. Однако Рига, как и ее прибалтийские коллеги, в последние годы ведет крайне агрессивную антироссийскую политику, задвигая экономические интересы страны на второй план.

Пока руководство страны реализует свои амбиции, 54 молокозавода Латвии оказались в критической ситуации. Большинство из них уже вынуждены были сократить или даже приостановить производство. Если вопрос со стоимостью продукции либо энергоносителей решен не будет, предприятия могут пойти по пути банкротства уже в ближайшее время.

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, политолог Александр Носович ранее предсказал Литве мрачные последствия отказа от транзита грузов из Белоруссии.