Москва, 9 февраля. Россия имеет впечатляющую историю танкостроения. Бронемашины отечественного производства пользуются огромной мировой популярностью и наводят ужас на врагов нашей страны. Об этом рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

Аналитик Иван Коновалов перечислил лучшие танки советской и современной эпох в интервью изданию iReactor. По его мнению, среди всех боевых машин можно выделить прославленную «тридцатьчетверку», показавшую свои лучшие качества в годы Великой Отечественной войны.

«У нас вся техника прекрасна. Каждый танк хорош в своем классе и сравнивать легкую с боевой машиной было бы неправильно. Если говорить о моем мнении, то, безусловно, Т-34 не имеет конкурентов даже с западными аналогами. Этот танк "решил" Вторую мировую войну и помог победить в ней», — заявил Коновалов.

По его мнению, в рейтинг лучших отечественных танков входят Т-80 и Т-14 «Армата». Обе машины воплощают в себе целый набор инновационных инженерных решений и обладают колоссальной огневой мощью, резюмировал собеседник iReactor.

Ранее сообщалось о высокой прочности многослойной брони российских танков «Армата», которую почти невозможно пробить самыми современными ПТРК западного производства. О возмущении граждан Польши «танковой авантюрой» властей США писал «Царьград».