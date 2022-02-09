ПФР напомнил о выплате около 25 тысяч рублей неработающим россиянам

Москва, 9 февраля. Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил неработающим гражданам о единовременной выплате, которая перешла в ведение ведомства в этом году. Прием заявлений на ее получение уже стартовал, пишет PRIMPRESS.

По словам сотрудников ПФР, районные коэффициенты делают размер выплаты еще больше. На получение средств разово могут рассчитывать неработающие родители, в семье которых родился ребенок. При этом уровень доходов не имеет значения.

«Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям составляет от 24 567,33 рублей до 32 756,43 рублей, в зависимости от района проживания», — уточнили в ведомстве.

Также деньги могут получить неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет. В данном случае размер выплаты в зависимости от района проживания варьируется от 9 213,37 до 12 284,50 рубля.

На выплаты от ПФР могут рассчитывать и одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Главным критерием для назначения пособия выступает уровень доходов семьи.