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Шведский стартап Jetson начал прием заказов на летающий автомобиль

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 20:55
Экономика
Шведский стартап Jetson начал прием заказов на летающий автомобиль
wikipedia.org

Стокгольм, 9 февраля. Стартап Jetson из Швеции принимает заказы на летающий автомобиль. Его оценили в 92 000 долларов. Желающих приобрести аппарат так много, что весь запланированный на текущий год тираж уже распродан.

Jetson One способен выдержать пилота весом не больше 85 килограмм. Он может разгоняться в воздухе до 100 км/ч и пролетать на одной зарядке чуть более 30 км.

«В первый раз, когда я летел на нем, я чувствовал себя потрясающе: Jetson полностью свободен от вибраций, он совершенно не похож на вертолет или самолет. Ощущения совершенно новые и вызывают эйфорию», — цитируют «Автоновости» одного из руководителей Jetson Питера Тернстрема.

Производитель не намерен не останавливаться на достигнутом. В планах — создать полноценный четырехместный летающий автомобиль.

Британский бренд Bellwether Industries ранее протестировал в Дубае электрическую версию «гиперкара» Volar. Летающий автомобиль передвигался в воздухе на высоте четырех метров на скорости 40 км/час.

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швеция летающий автомобиль Jetson Jetson One
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