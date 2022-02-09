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Глава МИД Финляндии Хаависто: страна может вступить в НАТО в зависимости от ситуации

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 20:54
Политика
Глава МИД Финляндии Хаависто: страна может вступить в НАТО в зависимости от ситуации
pixabay.com

Хельсинки, 9 февраля. Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

Дипломат напомнил о докладе правительства, в котором сказано о внешней политике и безопасности. Речь идет о документе, вышедшем осенью 2020 года. Согласно тексту доклада, основой политики Хельсинки является пространство для маневра и возможностей выбора.

«Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учетом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте», — сказал Хаависто.

Ранее в посольстве России в Финляндии заявили, что направили Пекке Хаависто послание от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Документ касался вопросов по гарантиям безопасности.

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нато финляндия хаависто
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