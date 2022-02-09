PM: Пентагон перебросил в Европу непроверенное в реальных боях вооружение

Вашингтон, 9 февраля. Перебрасываемые в Европу части американской армии взяли с собой несколько видов вооружений, которые не были должным образом испытаны в реальных боевых условиях. Об этом сообщил военный эксперт Кайл Мизоками.

Командование американской армии собирается широко использовать в гипотетическом конфликте с ВС РФ противотанковые ракетные комплексы Javelin, пишет аналитик Кайл Мизоками в статье для издания Popular Mechanics (PM). Пересказ публикации предоставлен «ПолитРоссией».

«Javelin использовался для уничтожения бункеров и других укрепленных сооружений во время операций США в Афганистане и Ираке, но редко выполнял роль истребителя танков, для которой изначально предназначался», — удивился эксперт подходу Пентагона к оружейным поставкам в Европу.

К вооружению и боевой технике неизвестной эффективности можно отнести американские бронетранспортеры Stryker ICV Dragoon с пушками XМ-813 и армейские внедорожники ISV, предупредил автор PM.

«Похоже, американские военные взяли с собой непроверенный арсенал», — подчеркнул Мизоками.

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