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Компания «Молдовагаз» попросила крупных потребителей внести предоплату за газ

Экономика
Компания «Молдовагаз» попросила крупных потребителей внести предоплату за газ
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 9 февраля. Глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан попросил крупных потребителей оплатить поставку энергоресурса авансом, чтобы в установленные сроки расплатиться с «Газпромом», сообщает агентство «Прайм».

Молдавия до 15 числа каждого месяца в рамках достигнутых договоренностей с Россией должна рассчитываться за топливо, полученное ранее. В связи с этим Чебан призвал местных потребителей внести деньги не только за январь, но и за первую половину февраля.

В компании объяснили, что авансовые платежи небытовых потребителей помогут полностью покрыть расходы по закупке газа у российского экспортера.

Закупочная цена на природный газ для АО «Молдовагаз» в феврале снизилась и сейчас составляет 563 доллара за 1 тыс. кубометров.

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Все новости / Экономика / Компания «Молдовагаз» попросила крупных потребителей внести предоплату за газ
Газпром газ молдавия чебан поставки газа Молдовагаз россия и молдавия
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