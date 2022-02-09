Минэнерго рассчитывает на снижение стоимости топлива в ДФО

Москва, 9 февраля. Ситуация с ценами на топливо должна улучшиться на Дальнем Востоке после запуска ряда субсидий, сообщает «Нефтегазовая вертикаль» со ссылкой на слова замминистра энергетики Павла Сорокина.

Около половины всего потребляемого в регионе топлива будет поставляться через субсидируемые транспортные цепочки. В основном поддержку получат перевозчики, работающие на железных дорогах. Сорокин объяснил, какие задачи выполняет эта субсидия.

«Запущенный механизм скидки на перевозку топлива по железной дороге имеет несколько целей. В первую очередь, он окажет сдерживающее влияние на динамику оптовых цен и снизит давление на розницу в регионах ДФО. При этом нормализуются доходы местных независимых мелкооптовых и розничных сетей АЗС, в связи с чем ситуация с топливообеспечением должна будет улучшиться», — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее назвал развитие Дальнего Востока стратегической задачей страны. По его словам, потребуется привлечь инвесторов из Китая для улучшения инфраструктуры.