Сейсмологи из института Калифорнии объяснили причину загадочного цунами 2021 года

Пасадена, 9 февраля. Американские сейсмологи из Калифорнийского технологического института объяснили причину появления цунами, волны которого распространились на 10 тыс. километров.

Специалисты сообщили, что произошел подземный толчок, который остался незамеченным в августе 2021 года. Эпицентр цунами был расположен на глубине 47 километров под дном Атлантического океана. При этом, природный катаклизм был вызван не одним землетрясением с силой 7,5 баллов, а серией нескольких толчков.

Один из ударов превышал силу в 8 баллов. Некоторые время он был незаметен, но позже ученые выяснили истинную причину разлома на дне океана. Один из толчков взял на себя 70% сейсмической мощности цунами.

В островном государстве Тонга произошло извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай. В результате волны обрушились на столицу Нукуалофу. Объявлена угроза цунами на Курильских островах.