Кабмин расширил действие пилотного проекта по привлечению трудовых кадров из Узбекистана

Москва, 9 февраля. Правительство России приняло решение расширить пилотный проект, направленный на привлечение трудовых кадров из Узбекистана, добавив в него агропромышленный комплекс. Постановление об этом размещено на портале правовых актов.

В первоначальном варианте постановления, которое было утверждено 6 октября 2021 года, указывалось, что ряд российских ведомств и организаций имеют право привлечь до 10 тысяч граждан Узбекистана для выполнения работ в строительной сфере. Новая версия документа предусматривает увеличение этого числа на 1108 человек. Причем они могут работать в отрасли сельского хозяйства.

«Это сильная база с хорошей школой и подходом, ориентированным на качественную подготовку кадров. По жизненным приоритетам он (Узбекистан. — Прим. ФАН.) близок нашей стране и нашим работодателям», — объяснили ранее мотивы выбора граждан именно этой страны в Минстрое.

Руководитель автономной некоммерческой организации «Мадад» Азиз Сайибов, комментируя миграционный вопрос в России, перечислил возможные издержки визового режима с государствами Центральной Азии. Он признал, что мигранты зачастую приезжают работать на рабских условиях, но не согласился с ужесточением регулирования.