Захарова напомнила о «пробирке Пауэлла» на фоне истерики Запада вокруг Украины

Москва, 9 февраля. Истерика в западных СМИ из-за ситуации вокруг Украины напоминает «пробирку Пауэлла». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что власти западных стран постоянно говорят о возможном «вторжении» России на Украину. Это тему также транслируют их СМИ. При этом власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, призвали Запад перестать нагнетать обстановку.

«Приставляете, в каком искривленном зазеркалье мы живем?» — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что общественность не первый раз замечает абсурдность заявлений западной прессы. В качестве примера она привела ситуацию, когда СМИ убеждали о наличии в Ираке оружия массового поражения. Однако это оказалось лишь предлогом для нападения США.

«А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды. И сегодня весь мир знает, что Штаты врали, что (американский политик. – Прим. ФАН) Колин Пауэлл в Совбез принес не доказательства, а какие-то фальшивки. Что все это было спланировано операцией», — возмутилась дипломат.

Ранее Мария Захарова высказалась о требовании США пересмотреть Минские соглашения. По ее словам, это приведет к обострению ситуации в Донбассе.