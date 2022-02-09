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Юшков: «Северный поток — 2» может стать гарантом надежности газоснабжения ЕС

Экономика
Юшков: «Северный поток — 2» может стать гарантом надежности газоснабжения ЕС
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 февраля. Российский газопровод позволил бы диверсифицировать поставки топлива для Евросоюза. В этом смысле «СП-2» представляет ценность для европейских стран, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT.

Он отметил, что обе стороны — и Россия, и Европа — нуждаются в реализации данного проекта. РФ сможет реализовать газ, а ЕС — разрушить монополию Украины на транспортировку энергоресурса и не зависеть от нее в вопросах энергобезопасности.

«Для европейцев он важен стратегически, потому что это повышение надежности газоснабжения Европы. Сейчас Украина остаётся безальтернативным транзитёром российского газа в Европу», — пояснил Юшков.

«Северный поток — 2» может начать работать уже в текущем году, допустил директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер. По его словам, это необходимо для стабилизации цен на газ.

Депутат Госдумы Михаил Делягин предупреждал, что очень дорогой газ способен привести к остановке производства минеральных удобрений. В итоге это окончится дефицитом продуктов питания в Европе, цитирует его INFOX.

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