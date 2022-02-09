Эксперты поддерживают введение геномной регистрации мигрантов

Доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ, юрист Сергей Андрейцо прокомментировал предложения председателя СК РФ Александра Бастрыкина по ужесточению миграционного законодательства. По его мнению, прежде чем его ужесточать, необходимо навести порядок в правоприменительной практике наказания нарушителей существующего законодательства, а также определиться в важном вопросе — заинтересованы мы в интеграции мигрантов или нет?

По мнению эксперта, российское миграционное законодательство, особенно административное, и так довольно жесткое.

«Иностранные граждане могут быть выдворены из России, выдворения они дожидаются в центрах содержания иностранных граждан, по режиму очень похожих на тюрьму. Дожидаться выдворения они могут до двух лет, им закрывается въезд в РФ, накладывается штраф. Другое дело, что вопрос не только в ужесточении, но и в том, чтобы это более массово применялось», — заявил Сергей Андрейцо.

Проблема правоприменимости касается не только мигрантов-нарушителей, но в большей степени работодателей и рекрутинговых компаний, которые виновны в том, что ставят мигрантов в условия, вынуждающие их идти на совершение правонарушений или преступлений.

«Желательно, чтобы росла ответственность работодателей, сейчас они могут от нее уходить. Есть так называемый аутсорсинг, аутстаффинг: иностранный гражданин заключает договор не с той организацией, которая по факту пользуется ее услугами, а с другой, а при выявлении нарушения на нее накладывают многомиллионные штрафы, но организация их не выплачивает. Или не используется широко такое административное наказание, как приостановление деятельности. Наложение запрета на деятельность компании на 2-3 месяца для многих было бы хорошим уроком — не нарушать законодательство при привлечении иностранных рабочих», — отметил Сергей Андрейцо.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Предложение ввести геномную регистрацию юрист считает дельным, поскольку это будет способствовать раскрываемости преступлений с участием трудовых мигрантов.

«Дактилоскопическая регистрация иностранцев введена несколько лет назад, она помогает в расследовании преступлений с участием иностранных граждан», — напомнил он.

Эксперт понимает озабоченность СК РФ проблемой преступности в среде мигрантов.

«Здесь следует учесть подведомственность. СК расследует наиболее тяжкие преступления и преступления против личности — убийства, изнасилования и т. д. По ним, во-первых, происходит рост, во-вторых, они имеют в обществе резонанс, в-третьих, когда преступление совершается иностранным гражданином, это вызывает еще больший резонанс», — пояснил Сергей Андрейцо.

К тому же преступность в миграционной среде высоколатентна, отметил юрист.

«Зачастую иностранные граждане не сообщают о фактах преступления по отношению к ним. То есть в силу закрытости миграционной среды мы не знаем истинную социологическую картину, можно только говорить о каких-то экспертных оценках. Но эксперты могут давать оценку с разницей в несколько миллионов мигрантов. Поэтому сама по себе среда должна быть более прозрачной», — считает Сергей Андрейцо.

Эксперт видит разнонаправленность госполитики в отношении трудовых мигрантов и во взаимоотношениях со странами, с которым у РФ существует безвизовый режим.

«Должна быть четкая политика, что мы хотим от мигрантов: интегрировать их или пытаемся изолировать? Пока четкого сигнала, что хочет власть от нас, не совсем видно. С одной стороны, говорят об интеграции, а с другой — о некоторой сегрегации. Здесь силовой блок своими заявлениями несколько отличается от экономического блока», — отметил юрист.

Без либерального законодательства, по его словам, у России не было бы ежегодного прироста населения за счет мигрантов на 200 тыс. человек, что во многом способствовало решению проблемы демографии.

«Государство должно увидеть, что меры стимулирования рождаемости, такие как маткапитал и прочее, не дают такого рывка демографии, которого хотелось бы, поэтому миграция его частично компенсирует. Поэтому у нас закон о гражданстве постоянно изменялся в сторону скорее либерализации приема в гражданство, появлялась программа «Соотечественники», появлялась категория носителя русского языка», — объясняет Сергей Андрейцо.

По мнению эксперта, борьба двух крайних позиций — интегрировать мигрантов или нет — должна быть трансформирована в четкую и понятную госполитику.