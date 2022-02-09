Дипломат Антонов не исключил собственное выдворение из США из-за визового вопроса

Вашингтон, 9 февраля. Власти США не отказывались от понижения уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат не исключил собственного выдворения из США из-за визового вопроса. Если российская сторона не выдаст визы охранникам руководителя диппредставительства Соединенных Штатов в Москве, американские власти могут вернуться к этому вопросу.

«Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне», — говорится в комментарии дипломата.

Ранее РФ потребовала от ООН начать процедуру арбитража из-за визовых затруднений с США. Такое требование глава МИД России Сергей Лавров направил генсеку международной организации Антониу Гутеррешу.