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Командование ВМС США ищет виновников слива в Сеть кадров крушения истребителя F-35С

Армия
Командование ВМС США ищет виновников слива в Сеть кадров крушения истребителя F-35С
pixabay.com

, 9 февраля. Командование ВМС США запустило проверку в отношении экипажа авианосца USS Carl Vinson, при посадке на который в море рухнул истребитель F-35C. Причиной расследования стало видео крушения самолета, опубликованное в Сети.

Руководство американских военно-морских сил было вынуждено признать подлинность кадров крушения F-35C. Видео, снятое на борту авианосца USS Carl Vinson, было опубликовано в Сети недавно. На нем хорошо виден момент столкновения самолета с палубой в ходе посадки. Во время приземления истребитель загорелся, развернулся поперек палубы, но упал в воду, так и не сумев затормозить.

Представитель ВМС США майор Зак Харрелл сообщил, что публикация ролика в Сети была несанкционированной. Теперь в отношении членов экипажа авианосца будет проведено специальное расследование. Командование намерено найти и наказать даже не виновника слива, а ответственное лицо, которое допустило утечку данных об аварии. Руководство американских военно-морских сил крайне раздосадовано тем, что это уже не первый случай, когда военные предают огласке конфиденциальные сведения.

В Пентагоне также бьют тревогу из-за возросшего числа аварийных происшествий на флоте. Падение истребителя при посадке на авианосец было самым громким случаем, но далеко не единственным.

Ранее в соцсетях появился снимок с истребителями F-35, которые покрылись ржавчиной. Фотографии вызвали общественный резонанс, поскольку эти самолеты являются самым дорогим проектом Пентагона. В минобороны США фото никак не комментируют, сообщает «Царьград».

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пентагон f-35 ввс сша
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