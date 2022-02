В Канаде решили раздавать тяжелые наркотики бесплатно для борьбы с наркоманией

Ванкувер, 9 февраля. Ряд общественных организаций канадской провинции Британская Колумбия выступили с инициативой бесплатной раздачи наркотиков всем нуждающимся. Это, по их мнению, должно привести к снижению смертности от передозировок, количество которых значительно увеличилось в последнее время.

Фронт освобождения потребителей наркотиков (DULF) вместе с Ассоциацией зависимых от опиоидов Британской Колумбии (BCAPOM) и Сетью потребителей наркотиков Ванкувера (VANDU) выдвинут требования о немедленном предоставлении доступа к безопасным наркотикам. Они планируют привлечь политиков провинции к ответственности за их реакцию на кризис, унесший тысячи жизней. Также в ходе регулярного собрания членов BCAPOM группа будет распространять бесплатный героин, метамфетамин и кокаин.

Организации заявили, что реакция правительства страны и отдельных субъектов федерации на значительное увеличение случаев передозировки «достойна порицания». Представители общественных групп сообщили, что с 2020 года количество смертей от передозировок в Канаде выросло более, чем на четверть. В 2021 году было зарегистрировано 2224 таких случая.

Координатор НКО Downtown Eastside SRO-Collaborative Эрис Никс заявила, что кризис передозировок в Британской Колумбии продолжает усиливаться с каждым годом, и все больше людей будет умирать ежедневно, если федеральное правительство не примет срочных мер.

«Люди употребляют разбавленные наркотики, которые являются очень опасными», — говорит она.

По ее мнению, решение кроется в легализации наркотиков. Благодаря этому шагу, рынок наркотических веществ можно будет легче контролировать, что в свою очередь, приведет к распространению более безопасных наркотиков, не разбавленных фентанилом и другими опасными веществами.

Федеральное агентство новостей

Бывший главный санитарный врач Британской Колумбии Перри Кендалл поддержал усилия активистов, назвав «непростительным и неэтичным» то, что людям, употребляющим наркотики, недоступен чистый героин.

«Я думаю, что непростительно, что это не предлагается более широко в Канаде. Я не могу придумать другого основанного на фактических данных эффективного лечения опасного для жизни состояния, которое было бы недоступно людям», — заявил он.

Ранее Кендал заявлял, что возглавляемая им некоммерческая фармацевтическая компания Fair Price Pharma может поставлять DULF фармацевтический героин для инъекций.