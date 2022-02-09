Политолог Дробницкий объяснил «курильский демарш» посла США в Японии

Заявление дипломата о том, что США якобы поддерживают Японию в вопросе о Курильских островах — частная фантазия американского чиновника. Ситуация возмутительна, но она особенно тревожит тем, что свидетельствует о «внутреннем распаде» Соединенных Штатов: огромное государство становится плохоуправляемым. Об этом ФАН рассказал российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Накануне США заявили о признании суверенитета Японии над островами южной части Курил. Американский посол в Японии считает, что «ситуация с Курильскими островами аналогична ситуации с Крымским полуостровом».

«В День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу Курил. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами», — сказал американский посол в Токио Рам Эмануэль.

Специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что заявление американского дипломата о, якобы поддержке Соединенными Штатами Японии в вопросе о Курильских островах является его самодеятельностью. Доказательством тому служит полное отсутствие упоминания об инциденте на государственных сайтах США.

«Мы видим полный развал государственного управления в Соединенных Штатах, и эта проблема вызывает тревогу. В руках политических кланов Америки, которые сегодня ведут яростную борьбу друг с другом, находятся огромные ресурсы — военные, финансовые и экономические. Еще недавно про США говорили, что в этой стране внутренняя политика отделена от внешней. Сегодня этого нет, а государство разваливается. После прихода ко власти администрации Байдена стало очевидно, что клановые войны американских политиков пронизывают все, что происходит внутри и вокруг Америки. Это серьезная системная проблема», — высказал свое мнение политолог.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Собеседник ФАН напомнил о бегстве США из Афганистана, и назвал эту ситуацию яркой иллюстрацией внутренних процессов в стране: американцы долго убеждали мир, что «все под контролем», и спешно готовили эвакуацию, а затем бежали из страны, бросив оружие и вертолеты. Оказалось, что за различные этапы операции отвечали разные государственные ведомства, координация действий между которыми была неудовлетворительной.

«Конгресс США выдвигает одни тезисы, совет национальной безопасности — другие, а Госдеп — третьи. Заявление посла США в Японии еще раз наталкивает нас на мысль, что государственная машина США больше не работает. Раньше подобные заявления согласовывались и проходили тщательную отработку, сегодня американские государственные служащие несут отсебятину. Москва и Пекин встревожены тем беспорядком, который творится на Западе. США обладают ядерным оружием и долларом как международной валютой. Потеря госуправления в этой стране грозит неприятностями всем странам в мире», — обратил внимание аналитик.

Дробницкий отметил, что внутриполитическая борьба в США имело место и ранее, но эти «разборки» не были столь очевидны, и не влекли явных проблем в управлении страной. Политолог напомнил, что США — атомная держава, и в настоящее время не совсем ясен алгоритм принятия решения о применении ядерного оружия Вашингтоном, так как обязанности и полномочия по этому поводу за последние несколько лет не раз переписывались.

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