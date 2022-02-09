Валиевой могут смягчить наказание из-за возраста в случае нарушения антидопинговых правил

Пекин, 9 февраля. Наказание российской фигуристки Камилы Валиевой могут смягчить, если будет установлено, что она нарушила антидопинговые правила. Спортсменке не грозят самые жесткие санкции в силу возраста.

Как пишет британский портал Inside the Games, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева попадает под статус «защищенной персоны». Фигуристке могут смягчить наказание, если ее признают виновной в нарушении антидопинговых правил, так как спортсменке всего 15 лет.

«Спортсмена, который не достиг 16 лет на момент нарушения антидопинговых правил, нельзя официально признать виновным в их нарушении», — указано в кодексе.

При этом юридические стороны продолжают консультации, и этот процесс, скорее всего, продлится до 10 февраля. Если Валиеву признают виновной, роль ее команды в этом деле будет тщательно изучаться, передает британский портал.

Предполагается, что награждение россиян, победивших в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, перенесли из-за сомнительной допинг-пробы Валиевой. По данным российских СМИ, фигуристку могут не допустить до личных соревнований на Играх в Китае.