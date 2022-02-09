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Члены Совместного военного комитета «5+5» согласовали открытие дороги в пустыне Ливии
Весь мир
Члены Совместного военного комитета «5+5» согласовали открытие дороги в пустыне Ливии
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Сирт, 9 февраля. Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Фарадж ас-Саусаа рассказал об итогах заседания Совместного военного комитета «5+5». Об этом сообщает издание «218tv».

По его словам, участники сессии обсудили вопрос об открытии дороги в пустыне между городами Букрин и аль-Джафра. Они согласились назначить дату во время следующей встречи.

«Члены СВК "5+5" также выбрали город Сирт штаб-квартирой для международной группы наблюдателей. Они приступят к работе, как только наемников и иностранные силы выведут из страны», — заявил генерал-майор.

Фарадж ас-Саусаа добавил, что участники заседания обратились в ООН с требованием работать не только в политическом направлении, но и военном. В частности, организовать объединение силовых структур в Ливии, а также реализовать программу по выводу наемников из страны, согласованную на берлинской конференции.

Ранее генерал-майор ЛНА объявил, что Совместный военный комитет «5+5» подготовил план по возвращению иностранных войск на родину.

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ливия наемники свк "5+5"
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