Хасака, 9 января. Боевик «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) совершил самоподрыв во время столкновения с членами проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) в городе Хасака.

Инцидент произошел во время проведения контртеррористической операции у городского кладбища. Уходящий от преследования курдских сил мужчина пытался скрыться на территории места упокоения, однако понял, что ему не удается оторваться от погони. Тогда боевик активировал находившееся при нем взрывное устройство, погибнув на месте. Никто из членов СДС при этом, впрочем, не пострадал.

????ISIS mercenary blows himself up in Hasaka



????It was reported an ISIS mercenary blew up himself in the Ghweiran cemetery in southern Hasaka city.



????https://t.co/1coT0cMIfX pic.twitter.com/Hipt1mLMCb — Hawar English (@enhawarnews) February 9, 2022

Также в районе застройки близ кладбища курдских силы смогли живыми задержать четверых членов ИГ: одного гражданина Сирии и троих — Ирака. Все они сдались без сопротивления. При них было найдено оружие, взрывчатка и символика радикальной исламистской группировки.

Впоследствии выяснилось, что все задержанные оказались беглецами из тюрьмы «Ас-Сынаа», которая недавно стала центром вооруженного обострения. Вечером 20 января силы «Исламского государства» взяли штурмом контролируемое «Сирийскими демократическими силами» пенитенциарное учреждение в районе Гвейран в Хасаке. На объекте содержалось около трех тысяч радикальных исламистов, ранее участвовавших в боях на стороне ИГ.

Global Look Press / Chris Huby / ZUMAPRESS.com

Ожесточенное противостояние на территории тюрьмы и в ближайших районах шло почти неделю. Сам инцидент и затянувшийся процесс борьбы с радикалами продемонстрировали неспособность курдов поддерживать порядок на удерживаемых ими землях. Большое количество боевиков (по разным данным, от 200 до 1000) сбежало вместе с захваченным у СДС оружием.

При этом стоит отметить, что поддерживаемые США силы курдов незаконно удерживают часть территории на востоке Сирийской Арабской Республики (САР). Это позволяет им расхищать природные богатства страны — добывать и контрабандой вывозить из государства нефть вместе с отобранной у местного населения сельскохозяйственной продукцией. Тем не менее граждане САР, недовольные таким положение дел, все чаще выступают против «Сирийских демократических сил» и их покровителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.