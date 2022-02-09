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Захарова: деэскалация ситуации вокруг Украины возможна при отказе Запада от учений с ВСУ

Армия
Захарова: деэскалация ситуации вокруг Украины возможна при отказе Запада от учений с ВСУ
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 9 февраля. Деэскалация ситуации вокруг Украины возможна в том случае, если Соединенные Штаты и другие страны НАТО откажутся от совместных учений с ВСУ и прекратят снабжать Киев оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему она высказалась в ходе брифинга. По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства, страны Запада должны отозвать с территории Украины своих военных советников и инструкторов, а также вывезти все ранее переданные Киеву вооружения из страны.

«Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро», — подчеркнула Захарова.

Недавно американский телеканал Fox News сообщил, что на территории Украины в настоящее время находится порядка 300 военнослужащих ВС США. При этом число контингента резко увеличилось за последнюю неделю, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что западные страны продолжают поставлять Киеву наступательное вооружение. По этой причине градус напряженности во внешней политике только усиливается.

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