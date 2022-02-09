Москва, 9 февраля. Украина противоречит сама себе, поддерживая позицию Японии по принадлежности Курильских островов. Такое мнение озвучил историк Владимир Корнилов.

Посол Украины в Токио Сергей Корсунский сообщил, что Киев согласен с желанием азиатской страны забрать у Москвы Курилы. Как сказал Корнилов изданию «ПолитРоссия», таким заявлением Украина пытается оспорить границы, которые были установлены по итогам Второй мировой войны. Тогда Курильская гряда стала частью СССР, а после — России.

«Я хочу напомнить: когда формировалась Организация Объединенных Наций, Украина была составной частью ее учредителей, и никогда не высказывалась против послевоенных границ», — ловко ткнул носом Украину в устав ООН от 1945 года историк.

Федеральное агентство новостей /

Именно поэтому слова поддержки, которые Киев решил выразить в адрес Японии, звучат весьма странно. По мнению Владимира Корнилова, Украина решила повторить за США, чей посол ранее тоже высказался по вопросу принадлежности Южных Курил.

«Ясное дело, украинский посол может заявлять что угодно. Другое дело, что это обезьянничество. Киев раньше не высказывал ничего подобного, но стоило послу США в Японии высказаться по этому поводу, как Украина решила, что, если поступила отмашка такая от американского хозяина, значит нужно повторять», — подвел итог эксперт.

Мэр Курильска Вадим Рокотов напомнил США, что конституция России запрещает отчуждение территорий. Он посоветовал американцам и японцам помнить об итогах Второй мировой войны.