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«Спорт-Экспресс» удалил публикацию об отстранении фигуристки Валиевой от ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
«Спорт-Экспресс» удалил публикацию об отстранении фигуристки Валиевой от ОИ-2022
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Москва, 9 февраля. Издание «Спорт-Экспресс» удалило пост о том, что фигуристку Камилу Валиеву отстранят от соревнований и не допустят до личного турнира на Олимпийских играх в Корее.

В СМИ ранее появилась информация, что в допинг-пробе Валиевой были найдены следы запрещенного вещества. Им оказался препарат для лечения проблем с сердцем. Однако официальных комментариев по этой ситуации не было.

В профильном комитете Госдумы призвали дождаться заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) и спортивных чиновников. В команде тренера Этери Тутберидзе считают, что Валиева слишком много работала и не стала бы ставить свою карьеру под удар, употребив допинг.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, у российской фигуристки нет конкуренток. Поэтому ее всеми способами пытаются заставить нервничать и делать ошибки на льду.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / «Спорт-Экспресс» удалил публикацию об отстранении фигуристки Валиевой от ОИ-2022
допинг фигуристка валиева
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