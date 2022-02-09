«Спорт-Экспресс» удалил публикацию об отстранении фигуристки Валиевой от ОИ-2022

Москва, 9 февраля. Издание «Спорт-Экспресс» удалило пост о том, что фигуристку Камилу Валиеву отстранят от соревнований и не допустят до личного турнира на Олимпийских играх в Корее.

В СМИ ранее появилась информация, что в допинг-пробе Валиевой были найдены следы запрещенного вещества. Им оказался препарат для лечения проблем с сердцем. Однако официальных комментариев по этой ситуации не было.

В профильном комитете Госдумы призвали дождаться заявлений Международного олимпийского комитета (МОК) и спортивных чиновников. В команде тренера Этери Тутберидзе считают, что Валиева слишком много работала и не стала бы ставить свою карьеру под удар, употребив допинг.

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, у российской фигуристки нет конкуренток. Поэтому ее всеми способами пытаются заставить нервничать и делать ошибки на льду.