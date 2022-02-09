Алжир и Мавритания запустят морскую контейнерную линию 24 февраля

Алжир, 9 февраля. Правительство республики запустит морскую контейнерную линию с Мавританией до конца месяца. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства транспорта страны.

Первый контейнеровоз покинет порт Алжира 24 февраля и направится в Нуакшот. Новый маршрут предназначен только для коммерческих грузоперевозок, что поспособствует укреплению товарообмена между операторами двух государств в рамках взаимовыгодного партнерства.

«Запуск морской контейнерной линии, соединяющей Алжир и Мавританию, придаст импульс экономическому сотрудничеству, а также торговле между двумя соседями. В частности, снизит дополнительные транспортные расходы, связанные с перевалкой, осуществляемой в европейских портах», — говорится в сообщении.

Глава Министерства транспорта Алжира Айсса Беккай заявил, что маршрут может стать открытой дверью на западноафриканский рынок для торговли с частью континента Магриб, учитывая близость Мавритании к Сенегалу.

«Приняты все предварительные меры для обеспечения эффективности и устойчивости этой линии, что послужит продвижению алжирского экспорта в Нуакшот и остальные африканские страны в рамках Свободной зоны африканской биржи (ZLECAF)», — уточнил он.

Айсса Беккай добавил, что параллельно с морской линией ведется работа по запуску нового авиационного маршрута с Мавританией по доставке грузов в дополнение к другой авиакомпании с Сенегалом.

Алжир и Греция в начале февраля заключили долгосрочный контракт на поставку газа. Экспортный путь пролегает через Средиземное море.