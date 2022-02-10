Депутат Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с ФАН объяснила, почему серебряные и бронзовые медали российской сборной на Олимпиаде в Пекине равноценны. По мнению собеседницы, вторые и третьи места в соревнованиях должны стать стимулом к развитию экзотических видов спорта в России.

«Для меня как для человека, который заинтересован развитием спорта в стране, бронзовые и серебряные награды в видах спорта, где мы не являемся безоговорочными лидерами, являются показателем, что эти виды состязаний надо развивать в стране. Это важно, потому что наши спортсмены — это пример для молодежи. Хорошо, что есть медали в таких экзотических видах спорта для нашей страны, как, например, фристайл, сноуборд и прыжки с трамплина», — прокомментировала титулованная спортсменка.

Журова уверена, что российские спортсмены максимально выкладываются на соревнованиях и показывают хорошие результаты. Собеседница не скрывает, что ей как зрителю хочется видеть большее количество медалей. Однако, как показывает практика, российская сборная почти никогда в начале Олимпиады не завоевывает много наград, тем более золотых.

Тем временем депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ФАН объяснила, почему WADA подозревает российского фигуриста в допинге. Конькобежка предположила, что это может быть связано с нарастающим допинг-скандалом.