Простой украинец предложил радикальный способ решения вопроса с Зеленским

Киев, 9 февраля. Реальная политика президента Украины Владимира Зеленского оказалась далека от ожиданий избравших его граждан. Простые украинцы возмущены действиями главы государства и предлагают переходить к реальным мерам, вплоть до импичмента.

Житель Донецкой области Петр Васильевич, дозвонившись в прямой эфир канала «Наш», высказал откровенное негодование из-за того, что творится в стране по вине президента. Украинец недоволен не только низким уровнем жизни, но и закрытием неугодных власти СМИ. Мужчина считает, что оппозиционным партиям пора объединиться и наконец-то дать понять Зеленскому, что больше так продолжаться не может.

«Каждый день Зеленский начинает "бузить", закрывать каналы, издавать какие-то приказы, но я считаю это полным беспределом. Мы выбирали этого человека не для того, чтобы он такие вещи чудил. Не пора ли всем партиям политическим собраться, и ему сказать: "Владимир Александрович, за вас проголосовало больше 70% на выборах президента, но это не цирк, это не "Квартал 95". Давайте жить, как положено, по демократическим нормам, соблюдать все законы и каноны". Не пора ли его уже выгонять? Надо импичмент ему объявить», — заявил дончанин Петр Васильевич.

Федеральное агентство новостей /

Возмущение происходящим выразила и Светлана Владимировна из Запорожья. Женщина признается, что после выборов очень надеялась на молодого и перспективного президента. Однако теперь украинка потрясена происходящими в Незалежной событиями и просто не представляет, как жить дальше в такой стране.

«Очень больно от того, что творится в стране. Я не знаю, что делать, не знаю, как можно достучаться до Владимира Зеленского. Когда он пришел к власти, я радовалась, думала, что наконец-то молодой человек, вышедший из простой семьи, его родители пережили то же, что и мы. И вот сейчас он творит совсем другое, я очень потрясена тем, что он делает, и мне очень больно и страшно жить дальше. Мы выживаем на этих копейках, и я не знаю, как быть дальше», — высказалась жительница Запорожья.

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