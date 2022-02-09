Они верят в «агрессию» России: Дмитрий Родионов о некоторых итогах визита Макрона в Киев

Как известно, сразу по окончании переговоров с Владимиром Путиным, глава Франции Эммануэль Макрон отбыл в Киев. Отбыл, увитый, по его собственному мнению, «лаврами миротворца». О том, что эти «лавры» возможно имеют прямое отношение к предстоящим президентским выборам, мы сейчас говорить не станем. Мы лучше отметим одну странность, которая вошла в перечень итогов данного украинского вояжа. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно ознакомиться с выдержкой из заявления Владимира Зеленского, сделанного им на пресс-конференции, посвященной итогам двусторонней встречи.

«В рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и французской стороной, компанией Thales. Также сегодня подписано совместное заявление между "Укроборонпромом" [и французской стороной] относительно реформ оборонно-промышленного комплекса Украины», — сообщил Зеленский.

В чем тут подвох? А подвох тут вот в чем:

«Thales занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС и систем радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ включают постановщики помех и оборудование радиотехнической разведки, а также интегрированные комплексы самозащиты для самолетов и вертолетов. Фирма производит контейнеры с аппаратурой лазерной подсветки целей (второе место по объемам продаж после Lockheed Martin), обзорно-прицельные системы для самолетов, кораблей и танков, разведывательные дневные и ночные ТВ-камеры (в том числе в контейнерных вариантах), комплексы оптико-электронного противодействия».

Иными словами, одна рука Макрона размахивает пальмовой ветвью мира, а вторая в то же самое время — вооружает украинских военных.

О том, что значат все эти военно-политические «антраша», ФАН поговорил с политологом Дмитрием Родионовым.

«А Макрон и не обещал, что он не будет продавать вооружения Украине. Поэтому — ничего удивительного и ничего «преступного». Это происходило, происходит и будет происходить, не смотря ни на какую риторику. Вы же понимаете: они исходят из той точки зрения, что Украина является «жертвой агрессии» и, вооружая ее, они способствуют миру, способствуют тому, что «агрессор», увидев это, испугается и не станет нападать. Они же свято верят, что Россия обязательно нападет, для них это аксиома и она никакому сомнению не подвергается» ,— подчеркнул политолог.

В принципе, все логично — встреча с Владимиром Путиным была важна Макрону, как лишний «плюсик» в собственную предвыборную копилку, а последовавшая за ней встреча с Владимиром Зеленским — как возможность поддержать собственный ВПК за счет страны, которая и так уже в «оружейных долгах», как в шелках. И эта поддержка, кстати, тоже должна стать вышеупомянутым «плюсиком».