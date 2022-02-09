Вооруженные силы Алжира арестовали семерых членов террористических групп

Алжир, 9 февраля. Военнослужащие североафриканской республики арестовали семерых человек, связанных с действующими на территории страны террористическими группировками. Об этом сообщило в среду Министерство обороны АНДР.

Согласно еженедельному отчету ведомства о ситуации с безопасностью, с 2 по 8 февраля военные провели несколько операций в рамках миссии по защите государства от всех форм угроз. Мероприятия прошли в нескольких провинциях.

«Семь человек, поддерживающих террористические группы, арестованы в ходе отдельных операций на территории страны, проведенных подразделениями Национальной народной армии», — говорится в сообщении.

Кроме того, военным удалось задержать 28 торговцев наркотиками и пресечь попытки ввоза в страну наркотических веществ, оцениваемых более чем в 7 тонн, и около 26 тысяч психотропных таблеток. Изъято 5 тонн золотосодержащей руды и ряд инструментов, используемых при разведке ископаемых.

Силы береговой охраны спасли 61 беженца, находившегося на лодках в Средиземном море. Арестовано 175 нелегальных мигрантов разных национальностей в нескольких регионах страны.

В январе Национальная жандармерия АНДР объявила о ликвидации преступной сети, состоявшей из шести человек. Группа занималась контрабандой людей и незаконными финансовыми операциями.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский на прошлой неделе заявил, что Россия и Алжир могут эффективно сотрудничать в сфере обеспечения безопасности и ликвидации терроризма на африканском континенте. По его словам, у стран крепкие связи именно по линии обучения и вооружения армии республики.